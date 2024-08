Malesia: In arrivo il primo parco giochi inclusivo per bambini autistici a Kuching

23 Agosto 2024_ Sarawak si prepara a inaugurare il suo primo parco giochi inclusivo per bambini autistici, situato al Fairground Park del Kuching South City Council (MBKS), con completamento previsto per Natale di quest'anno. Il progetto, del valore di RM545,000, sarà supervisionato dai membri del consiglio comunale di Kuching South in collaborazione con la gestione di MBKS. Il sindaco Dato Wee Hong Seng ha espresso entusiasmo per l'inizio dei lavori, sottolineando l'importanza di creare uno spazio sicuro e adatto alle esigenze dei bambini con autismo. Il parco giochi includerà attrezzature sensoriali come altalene e scivoli, progettate per garantire un ambiente di gioco stimolante e accessibile. La notizia è riportata da The Borneo Post. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso l'inclusione e il supporto per i bambini con autismo nella comunità di Kuching.