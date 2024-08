Malesia: Inaugurato il primo parco di design di circuiti integrati del Paese

07 Agosto 2024_ È stato ufficialmente inaugurato il primo parco di design di circuiti integrati della Malesia, il più grande del sud-est asiatico, situato nello stato di Selangor. Questo parco è dedicato alla progettazione e produzione di semiconduttori, con l'obiettivo di posizionare la Malesia come centro tecnologico della regione. Il governo dello stato di Selangor ha dichiarato che l'apertura del parco porterà significativi benefici economici e creerà numerosi posti di lavoro, promuovendo anche la collaborazione con università locali per formare talenti nel settore tecnologico. La fonte di questa notizia è 星洲日報 (Sin Chew Daily). Questo sviluppo rappresenta un passo importante per la Malesia verso l'industria ad alta tecnologia, contribuendo a lungo termine alla crescita economica del Paese.