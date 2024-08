Malesia: Incidenti da voragine danneggiano gravemente i commercianti di Jalan Masjid India

30 Agosto 2024_ I commercianti di Jalan Masjid India a Kuala Lumpur hanno subito perdite di vendita tra il 50 e il 70% a causa di un incidente di voragine avvenuto venerdì scorso, che ha portato alla scomparsa di una donna indiana di 48 anni. Molti proprietari di negozi, come Md Daud Mohd Jonid, hanno dichiarato di essere costretti a considerare la chiusura temporanea delle loro attività per evitare ulteriori perdite. La situazione è aggravata da interruzioni dell'acqua e dalla presenza di nastri gialli che ostacolano le consegne. Le associazioni di commercianti chiedono un incontro con le autorità per discutere misure di sicurezza e supporto. La notizia è riportata da thesun.my. La ricerca della donna scomparsa continua, mentre i commercianti sperano in un rapido ritorno alla normalità.