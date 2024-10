Malesia: Incontro di cooperazione difensiva con l'Italia a Port Klang

04 Ottobre 2024_ Si è svolto ieri a Port Klang, Malesia, il 17° incontro del Comitato Congiunto di Cooperazione Difensiva tra Malesia e Italia, focalizzato su collaborazioni nel settore della difesa. Durante l'incontro, il Ministero della Difesa malese ha discusso opportunità di ricerca tecnologica con la delegazione italiana, guidata dal Generale Giuseppe Lupoli. Questo incontro rappresenta un'importante piattaforma strategica per esplorare nuove sinergie tra i due Paesi, evidenziando l'impegno dell'Italia nel rafforzare i legami difensivi con la Malesia. La visita è stata anche occasione per l'incontro ufficiale tra i rappresentanti dei due Paesi a bordo della nave ITS Montecuccoli, in visita a Port Klang, come riportato da malaysiatribune.news. L'evento sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nel settore della difesa, con l'Italia che continua a giocare un ruolo chiave in questo ambito.