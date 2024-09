Malesia: Indagini su presunti casi di traffico di esseri umani legati al Myanmar

05 Settembre 2024_ La polizia malese sta indagando su rapporti e documenti finanziari di diverse aziende in relazione a casi di traffico di esseri umani provenienti dal Myanmar. Il capo della polizia, Tan Sri Razarudin Husain, ha dichiarato che le indagini coinvolgono anche un ex vice ministro e alcuni uomini d'affari, con l'obiettivo di raccogliere ulteriori testimonianze da vittime di traffico. Finora, sono state raccolte nove testimonianze, ma non sono emerse prove concrete di attività illecite. Le indagini includono anche la revisione di transazioni finanziarie e la consultazione con esperti e giornalisti, come riportato da utusan.com.my. La polizia sta cercando di ottenere informazioni da due uomini d'affari cinesi per approfondire ulteriormente il caso.