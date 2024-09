Malesia: India punta su Kuala Lumpur come hub per il mercato del Sud-est asiatico

03 Settembre 2024_ L'India sta cercando di sfruttare la posizione della Malesia come presidente dell'ASEAN nel 2025 per stabilire Kuala Lumpur come...

03 Settembre 2024_ L'India sta cercando di sfruttare la posizione della Malesia come presidente dell'ASEAN nel 2025 per stabilire Kuala Lumpur come hub commerciale nel Sud-est asiatico. Entrambi i paesi, che perseguono politiche di apertura verso l'est, mirano a rafforzare i legami economici e commerciali, con l'India che si prepara a diventare la terza economia mondiale entro il 2027. Recentemente, i leader di Malesia e India hanno elevato le relazioni bilaterali a una Partnership Strategica Completa, promettendo sinergie in vari settori, tra cui tecnologia e turismo. La notizia è stata riportata da bernama.com. L'incontro tra il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim e il suo omologo indiano Narendra Modi ha portato a 12 memorandum d'intesa, evidenziando l'impegno di entrambi i paesi a lavorare insieme per il progresso economico e sociale.