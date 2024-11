Malesia: Inizia studio tecnico per il ponte Menumbok-Labuan

11 Novembre 2024_ Un importante studio tecnico per l'attuazione del progetto del ponte Menumbok-Labuan, che collegherà la zona di libero scambio con la terraferma del Sabah, inizierà il prossimo anno. Il ministro delle terre federali, Dr. Zaliha Mustafa, ha annunciato che il progetto sarà guidato da un'apposita task force e prevede un budget iniziale di RM500,000 per valutare la fattibilità. Il ponte, lungo 17,5 km, faciliterà i viaggi e stimolerà la crescita economica e sociale nella regione, attualmente servita solo da traghetti. Zaliha ha anche sottolineato l'importanza di monitorare i progressi del progetto, che sarà gestito dal ministero dei lavori pubblici. La notizia è stata riportata da The Borneo Post. Il ponte rappresenta un passo significativo per migliorare la connettività nella regione di Labuan, un'isola malese che si trova al largo della costa del Sabah.