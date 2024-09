Malesia: Iniziativa per supportare studenti universitari meno abbienti

19 Settembre 2024_ Il Ministro dell'Istruzione Superiore della Malesia, Datuk Seri Zambry Abdul Kadir, ha annunciato che tutte le università pubbliche devono accettare studenti meno abbienti, anche posticipando il pagamento delle tasse di registrazione. Zambry ha sottolineato l'importanza di fornire assistenza finanziaria attraverso il Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) per garantire che gli studenti con potenziale non vengano esclusi dall'istruzione superiore. Inoltre, ha evidenziato come la sua esperienza personale, essendo cresciuto in una famiglia di pescatori, lo motivi a sostenere questa iniziativa. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Questa iniziativa mira a garantire che l'istruzione universitaria sia accessibile a tutti, contribuendo così a una maggiore equità sociale nel paese.