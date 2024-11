Malesia: Interruzione di corrente colpisce migliaia di famiglie in Sabah

09 Novembre 2024_ Migliaia di famiglie nella regione orientale di Sabah sono state colpite da un'importante interruzione di corrente che ha interessato diversi distretti nel pomeriggio di sabato. Le aree interessate includono Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Semporna, Lahad Datu, Kunak e Tawau, con i lavori di ripristino in corso. Sebbene l'elettricità sia stata ripristinata in alcune zone come Sandakan e Kinabatangan entro le 16:00, altre aree stanno ancora ricevendo energia elettrica in fasi. Tra i luoghi colpiti ci sono l'aeroporto di Tawau, attività commerciali, uffici governativi e aree residenziali. La notizia è riportata da The Borneo Post. Sabah è uno stato della Malesia situato sull'isola di Borneo, noto per la sua biodiversità e le sue risorse naturali.