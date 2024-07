Malesia: Investimenti cinesi per oltre 10 miliardi di dollari in energia verde a Sarawak

25 Luglio 2024_ Due aziende energetiche cinesi, Shanghai Electric Power T&D (M) Sdn Bhd e Shanghai Electric Malaysia, hanno annunciato un investimento superiore a 10 miliardi di dollari (RM45 miliardi) nello sviluppo di risorse energetiche verdi a Sarawak. I progetti previsti creeranno migliaia di posti di lavoro e stimoleranno l'economia locale, contribuendo all'obiettivo di Sarawak di diventare un hub per l'energia verde nella regione. Il Premier di Sarawak ha accolto con favore l'investimento, sottolineando l'impegno del governo statale a fornire il supporto e le infrastrutture necessarie per il successo di queste iniziative. La notizia è stata riportata da The Borneo Post. Sarawak è uno stato della Malesia orientale, noto per le sue risorse naturali e il potenziale nello sviluppo sostenibile.