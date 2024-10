Malesia: Investimenti per la mitigazione delle inondazioni a Sibu

06 Ottobre 2024_ Il governo federale della Malesia ha investito 268 milioni di RM nel Progetto di Mitigazione delle Inondazioni di Sibu, che si articola in tre fasi. Le prime due fasi, completate nel 2012 e 2015, hanno avuto un costo contrattuale combinato di 183 milioni di RM e hanno fornito protezione contro le inondazioni a oltre 10.000 residenti. L'iniziativa copre un'area di 400 ettari, comprendente zone residenziali, commerciali e scolastiche, inclusa la Caserma della Forza Operativa Generale. La notizia è stata riportata da The Borneo Post. Questo progetto rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella regione di Sibu, una città situata nello stato di Sarawak, nota per la sua diversità culturale e le sue risorse naturali.