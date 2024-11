Malesia: Investimenti per un ambiente scolastico inclusivo

03 Novembre 2024_ Il governo dello stato di Sabah ha stanziato RM56.75 milioni per le scuole e le organizzazioni religiose non islamiche, dimostrando...

03 Novembre 2024_ Il governo dello stato di Sabah ha stanziato RM56.75 milioni per le scuole e le organizzazioni religiose non islamiche, dimostrando un impegno verso la creazione di un ambiente inclusivo. Questa iniziativa mira a garantire che tutte le comunità ricevano attenzione e supporto adeguato. La decisione riflette la volontà del governo di promuovere l'armonia tra diverse fedi e culture nel paese. Tali investimenti sono fondamentali per il rafforzamento della coesione sociale in Malesia. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. Il governo di Sabah è responsabile della gestione e dello sviluppo della regione, che è nota per la sua diversità culturale e religiosa.