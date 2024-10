Malesia: Jetama Sdn Bhd introduce un sistema di dissalazione dell'acqua in Sabah

23 Ottobre 2024_ Jetama Sdn Bhd (JSB), una sussidiaria di Sabah Development Berhad (SDB) sotto il Ministero delle Finanze dello Stato di Sabah, sta guidando gli sforzi per affrontare i problemi di approvvigionamento idrico in Sabah. L'azienda ha recentemente introdotto un sistema di dissalazione dell'acqua di mare per migliorare la fornitura di acqua potabile nella regione. Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio per garantire l'accesso all'acqua potabile per la popolazione locale, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della zona. La notizia è stata riportata da The Borneo Post. Sabah è uno stato della Malesia situato sulla parte settentrionale dell'isola di Borneo, noto per la sua biodiversità e le sue risorse naturali.