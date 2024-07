Malesia: Johor lancia scuole pilota per l'istruzione STEM e inglese

27 Luglio 2024_ Johor, uno degli stati della Malesia, prevede di avviare nel 2025 scuole pilota che includeranno due scuole primarie e due scuole secondarie, con un focus particolare su Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica (STEM) e lingua inglese. Questa iniziativa è stata annunciata dal Ministro Presidente Datuk Onn Hafiz Ghazi, in linea con le direttive del Tunku Mahkota Ismail, il reggente dello stato, che sottolinea l'importanza di un'istruzione di qualità. Le scuole pilota mirano a migliorare le competenze degli studenti in settori chiave per il futuro. La notizia è stata riportata da BH Ahad. L'iniziativa rappresenta un passo significativo per il sistema educativo di Johor, contribuendo a formare una nuova generazione di studenti preparati per le sfide del mondo moderno.