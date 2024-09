Malesia: JPMorgan ottimista sul mercato azionario malese grazie a riforme e investimenti

02 Settembre 2024_ JPMorgan ha aggiornato il suo rating sul mercato azionario malese a "neutro", dopo sei anni di valutazione "sottopesata", grazie a un crescente interesse da parte degli investitori internazionali. La ripresa è attribuita a fattori come l'espansione dei centri dati e progetti infrastrutturali, oltre all'impegno del governo per riforme politiche. Wong Hooi Ching, CEO di JPMorgan Chase Bank Bhd, ha evidenziato il dialogo positivo tra il governo e gli investitori, che ha portato a un aumento degli investimenti nel mercato azionario. Fino ad oggi, gli investitori stranieri hanno registrato acquisti netti per un valore di RM151,7 milioni nel 2024, dopo un anno di vendite nette nel 2023. La notizia è riportata da theedgemalaysia.com. JPMorgan prevede un'ulteriore crescita sostenuta nel mercato malese, sostenuta da indicatori economici positivi e un forte interesse per fusioni e acquisizioni.