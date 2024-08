Malesia: KBS esamina la distribuzione equa di fondi per le strutture sportive

19 Agosto 2024_ Il Ministero della Gioventù e dello Sport (KBS) della Malesia sta valutando la possibilità di distribuire fondi in modo equo a tutti gli stati per migliorare le strutture sportive. La ministra Hannah Yeoh ha proposto un modello simile a quello utilizzato nel campionato di calcio nazionale, con un finanziamento di RM500,000 per ogni stato. Yeoh ha sottolineato che non tutte le regioni dispongono di strutture adeguate e ha invitato gli stati a svolgere un ruolo attivo nel processo. Inoltre, ha evidenziato il potenziale dei giovani talenti sportivi in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e Brisbane 2032. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. Il KBS mira a garantire che tutti gli stati possano beneficiare di un miglioramento delle infrastrutture sportive, promuovendo così lo sviluppo dello sport nel paese.