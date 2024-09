Malesia: KL City Opera presenta La Bohème con un tocco degli anni '60 malaysiani

23 Settembre 2024_ KL City Opera (KLCO) porterà in scena La Bohème, reinterpretata con un'ambientazione unica degli anni '60 in Malesia, per l'evento...

23 Settembre 2024_ KL City Opera (KLCO) porterà in scena La Bohème, reinterpretata con un'ambientazione unica degli anni '60 in Malesia, per l'evento OPERA Si!. Questa produzione, diretta da Amelia Tan, celebra il capolavoro del compositore italiano Giacomo Puccini, fondendo la sua musica con la vibrante cultura malese dell'epoca. Gli spettatori di Kuala Lumpur potranno assistere a una fusione di tradizione e modernità, con personaggi iconici come Rodolfo e Mimi, interpretati da talentuosi artisti locali. La notizia è riportata da eksentrika.com. Questo evento non solo rende omaggio a Puccini, ma celebra anche la ricca storia artistica della Malesia, rendendo l'opera accessibile a un pubblico più ampio.