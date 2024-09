Malesia: Kuala Lumpur promuove cooperazione internazionale contro crimine e traffico di esseri umani

09 Settembre 2024_ La Malesia sta spingendo per una maggiore cooperazione internazionale per combattere il traffico di esseri umani e il crimine...

09 Settembre 2024_ La Malesia sta spingendo per una maggiore cooperazione internazionale per combattere il traffico di esseri umani e il crimine informatico, come annunciato dal Vice Primo Ministro Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi al Global Public Security Cooperation Forum in Cina. Durante l'evento, il Vice Primo Ministro condividerà l'esperienza della Malesia nella lotta contro queste sfide e apprenderà le migliori pratiche da 50 paesi partecipanti, inclusa la Cina. La Malesia ha registrato un aumento dei casi di traffico di esseri umani, passando da 17 nel 2008 a 115 nel 2021, e sta implementando misure per migliorare la sicurezza ai confini e l'uso della tecnologia. La fonte di queste informazioni è thestar.com.my. La Malesia, recentemente promossa a Tier-2 nel rapporto 2024 sul traffico di persone, considera la lotta contro il traffico non solo una questione di sicurezza, ma anche un'importante questione economica.