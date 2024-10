Malesia: La città di Ipoh non ha subito danni dopo il misterioso boato del 21 ottobre

29 Ottobre 2024_ Le autorità malesi hanno confermato che la città di Ipoh non ha subito danni a seguito di un forte boato avvenuto il 21 ottobre. Un incontro tra 20 agenzie, presieduto dal capo della polizia di Perak, Datuk Pahlawan Azizi Mat Aris, ha escluso cause come terremoti o esplosioni. Non sono state trovate prove concrete per spiegare l'origine del suono, e le autorità hanno rassicurato la popolazione sulla sicurezza della zona. Berita Harian riporta che simili eventi si erano già verificati nel 2012 e nel 2018, senza che ne fosse mai identificata la causa. Ipoh è la capitale dello stato di Perak, nota per la sua storia mineraria e la sua architettura coloniale.