Malesia: La Commissione Anticorruzione perquisisce FashionValet e altri locali

05 Novembre 2024_ La Commissione Malese Anticorruzione (MACC) ha effettuato perquisizioni presso l'ufficio di FashionValet e in altre tre sedi. L'operazione è stata annunciata attraverso il profilo ufficiale TikTok della MACC, che sta indagando sulle perdite subite da Khazanah Nasional Bhd e Permodalan Nasional Bhd (PNB) a causa dell'investimento in FashionValet. I fondatori dell'azienda, Vivy Yusof e Fadzaruddin Shah Anuar, hanno recentemente rassegnato le dimissioni, assumendosi la responsabilità per il fallimento dell'investimento. Secondo il Ministero delle Finanze, Khazanah e PNB hanno venduto le loro quote in FashionValet per 3,1 milioni di ringgit malesi, subendo una perdita di quasi 44 milioni di ringgit malesi, come riportato da New Straits Times. FashionValet è la prima piattaforma di e-commerce di moda in Malesia, nota per la sua offerta di prodotti di stilisti locali.