Malesia: La Corte Federale accoglie il ricorso contro la sospensione del Parlamento

24 Luglio 2024_ La Corte Federale della Malesia ha autorizzato il ricorso presentato dall'Onorevole Hassan Abdul Karim e dal Dottor Abdul Aziz Bari per contestare la decisione di Tan Sri Muhyiddin Yassin di consigliare al Yang di-Pertuan Agong di sospendere il Parlamento durante il periodo di emergenza. Un panel di cinque giudici, presieduto dal Capo Giudice Tun Tengku Maimun Tuan Mat, ha accolto la richiesta di esaminare il merito della questione in un'udienza presso il Tribunale Superiore. Questa decisione rappresenta un passo significativo nel contesto politico malese, dove la sospensione del Parlamento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla democrazia e alla governance. La notizia è stata riportata da Berita Harian. La sospensione del Parlamento è avvenuta in un periodo di emergenza dichiarato a causa della pandemia, suscitando dibattiti sulla legittimità delle azioni del governo.