Malesia: La madre di Zulfarhan prega per giustizia davanti alla Kaabah

04 Agosto 2024_ Hawa Osman, madre di Zulfarhan Osman Zulkarnain, ha espresso il suo desiderio di giustizia per il figlio, morto a causa di bullismo, pregando davanti alla Kaabah a Makkah. Durante il suo pellegrinaggio, ha portato con sé un fazzoletto e una foto del figlio, chiedendo a Allah di punire i responsabili della sua morte. Zulfarhan, che aveva 90 segni di bruciature sul corpo, è stato vittima di violenze da parte di compagni di università. La famiglia ha lottato per sette anni per ottenere giustizia, con il padre che ha rinviato un intervento chirurgico per il cuore per partecipare ai processi legali, come riportato da Metro Ahad. La storia di Zulfarhan, studente dell'Università di Difesa Nazionale della Malesia, ha suscitato grande attenzione e solidarietà nel paese.