Malesia: Labuan promuove l'agricoltura verticale per affrontare la crisi alimentare

27 Settembre 2024_ Il Ministero dell'Agricoltura e della Sicurezza Alimentare della Malesia sta incoraggiando l'isola di Labuan ad adottare l'agricoltura verticale come strategia per migliorare il settore agricolo e affrontare la carenza di approvvigionamento alimentare. Il ministro Datuk Seri Mohamad Sabu ha sottolineato che la limitata disponibilità di terreni per l'agricoltura su larga scala rende l'agricoltura verticale un'alternativa cruciale. Ha già incaricato il Dipartimento dell'Agricoltura di elaborare piani per trasformare questa idea in realtà, durante un incontro con rappresentanti dei settori agricolo e della pesca. La notizia è riportata da The Borneo Post. Labuan è un'isola della Malesia, nota per la sua economia basata su settori come il turismo e l'agricoltura, che ora cerca soluzioni innovative per garantire la sicurezza alimentare.