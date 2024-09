Malesia: Lanciata la campagna 'Zero Sugar' per ridurre il consumo di zucchero

14 Settembre 2024_ Il Ministero del Commercio Interno e del Costo della Vita della Malesia ha avviato la campagna 'Zero Sugar' per ridurre il consumo di zucchero e promuovere uno stile di vita più sano. La campagna, lanciata a Johor, sarà estesa gradualmente in tutto il Paese, con il supporto di agenzie e ONG. Il ministro Datuk Seri Salahuddin Ayub ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui rischi legati al consumo eccessivo di zucchero, in particolare per affrontare l'aumento dei casi di diabete. Il presidente di Puspanita e dell'Associazione dei Consumatori Musulmani Malesi, Datuk Nadzim Johan, ha definito l'iniziativa come tempestiva e necessaria. La notizia è riportata da The Borneo Post. La campagna mira a educare il pubblico sull'importanza di ridurre l'assunzione di zucchero e adottare abitudini alimentari più salutari.