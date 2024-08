Malesia: Lancio del Sarawak AgriFoodTech Sustainability Impact Fund per l'innovazione agricola

22 Agosto 2024_ È stato lanciato il Sarawak AgriFoodTech Sustainability Impact Fund, il primo fondo del suo genere in Malesia, per supportare le iniziative agrifoodtech nello stato di Sarawak. Questo fondo, creato in collaborazione con Borneo Ventures Link e First Frontier Ventures, mira a potenziare la produzione alimentare attraverso l'adozione di tecnologie avanzate. Il Premier di Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ha sottolineato l'importanza del fondo nel trasformare il settore agricolo e alimentare della regione. Il fondo, con un capitale di RM100 milioni, rappresenta un passo significativo verso la sicurezza alimentare e l'innovazione economica in Sarawak, come riportato da The Borneo Post. Inoltre, è prevista l'organizzazione di un Festival Internazionale Agrifoodtech per celebrare le startup locali e le loro innovazioni nel settore.