Malesia: Lancio del satellite UzmaSAT-1 per la sicurezza alimentare e la difesa nazionale

13 Agosto 2024_ La Malesia si prepara al lancio del satellite UzmaSAT-1, previsto per ottobre o novembre 2024, che promette di rivoluzionare il settore della sicurezza alimentare e della difesa. Sviluppato dalla Geospatial AI Sdn Bhd in collaborazione con Satellogic, il satellite avrà una risoluzione di 50 centimetri per pixel e sarà in grado di monitorare l'agricoltura e le attività illecite. Il CEO di Geospatial AI, Mohammad Fadhli Jamaluddin, ha sottolineato che il satellite, del peso di 45.4 kg, potrà fornire dati dettagliati per migliorare la gestione delle risorse agricole e la sicurezza nazionale. La notizia è stata riportata da Berita Harian. UzmaSAT-1 rappresenta un passo significativo per la Malesia nel campo della tecnologia spaziale, in linea con le iniziative del governo per lo sviluppo tecnologico.