Malesia: Lavazza inaugura il primo Pop Up Shop a MidValley Megamall

20 Agosto 2024_ Lavazza, il celebre marchio di caffè italiano, ha aperto il suo primo Pop Up Shop in Malesia presso il MidValley Megamall, dal 19 al...

20 Agosto 2024_ Lavazza, il celebre marchio di caffè italiano, ha aperto il suo primo Pop Up Shop in Malesia presso il MidValley Megamall, dal 19 al 25 agosto 2024. L'evento celebra il lancio di una nuova gamma di capsule compatibili con Nespresso, che include le varietà Crema E Gusto Classico, Qualità Rossa e ¡Tierra! For Planet, tutte rappresentative dell'eccellenza italiana nel caffè. Il Pop Up Shop offre un'esperienza interattiva con giochi, sconti e bevande speciali preparate da baristi esperti, attirando appassionati di caffè da tutta la regione. La notizia è riportata da www.ranechin.com. Lavazza continua a rafforzare la sua presenza in Asia, portando la tradizione e la qualità del caffè italiano a un pubblico sempre più vasto.