Malesia: Lavazza presenta nuove capsule compatibili con Nespresso al MidValley Megamall

22 Agosto 2024_ Lavazza, l'iconico marchio di caffè italiano, ha inaugurato un Pop-Up Shop al MidValley Megamall di Kuala Lumpur dal 19 al 25 agosto, presentando le sue nuove capsule compatibili con Nespresso. I visitatori possono gustare una selezione di caffè italiano, tra cui Crema E Gusto Classico e Qualità Rossa, in un ambiente vivace e interattivo. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di Lavazza e celebrità locali, offrendo anche giochi e promozioni esclusive per i fan del caffè. La notizia è stata riportata da www.sunshinekelly.com. Lavazza continua a portare l'autenticità del caffè italiano in Malesia, celebrando la tradizione e l'innovazione nel mondo del caffè.