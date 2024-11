Malesia: Le elezioni statali del Sabah come test per la cooperazione tra PH e BN

3 Novembre 2024_ Le prossime elezioni statali del Sabah rappresenteranno una prova significativa per la partnership tra Pakatan Harapan (PH) e Barisan Nasional (BN), secondo il Vice Primo Ministro Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi. Zahid ha sottolineato l'importanza di queste elezioni per valutare la cooperazione tra le due coalizioni in vista delle elezioni generali. Ha affermato che la collaborazione tra PH e BN è fondamentale per la stabilità politica della regione e deve essere mantenuta. Inoltre, ha dichiarato che BN è aperto a negoziati con altre coalizioni, ma con cautela. La notizia è riportata da The Borneo Post. Le elezioni statali del Sabah sono un evento cruciale per la politica malese, poiché il Sabah è uno degli stati della Malesia orientale, noto per la sua diversità culturale e le sue risorse naturali.