Malesia: L'ex primo ministro Najib Razak dovrà rispondere a 25 accuse nel caso 1MDB

30 Ottobre 2024_ L'Alta Corte di Kuala Lumpur ha fissato per il 2 dicembre 2024 la data in cui l'ex primo ministro Datuk Seri Najib Razak dovrà rispondere a 25 accuse legate al caso 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Il giudice Datuk Collin Lawrence Sequerah ha stabilito un periodo di 97 giorni per ascoltare la difesa, che inizierà il 2 dicembre e si concluderà il 7 novembre 2025. Najib, 71 anni, è accusato di aver utilizzato la sua posizione per ottenere un vantaggio di 2,3 miliardi di ringgit malaysiani e di riciclaggio di denaro per lo stesso importo. La corte ha ritenuto che l'accusa avesse presentato un caso di prova sufficiente per tutte le 25 accuse. La notizia è riportata da The Borneo Post. Il caso 1MDB è uno dei più grandi scandali di corruzione nella storia della Malesia, coinvolgendo miliardi di dollari di fondi pubblici.