Malesia: lo stato del Sarawak attua il programma di controllo dei prezzi per la festività di Deepavali 2024

28 Ottobre 2024_ Lo stato del Sarawak ha avviato il programma di controllo dei prezzi massimi (SHMMP) in occasione della festività di Deepavali, valido fino al 3 novembre 2024. Otto categorie di beni, tra cui carne di montone, pomodori e cipolle, sono soggette a prezzi controllati per garantire l'accessibilità durante le celebrazioni. Il Ministero del Commercio Interno e della Vita Quotidiana di Sarawak ha mobilitato oltre 300 funzionari per monitorare il rispetto delle normative e garantire la disponibilità dei prodotti. Le violazioni delle regole possono comportare sanzioni severe, come riportato da Utusan Borneo. Il programma mira a creare un ambiente commerciale equo e sicuro per i consumatori durante le festività, sottolineando l'importanza della conformità alle leggi sui prezzi.