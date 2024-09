Malesia: MCMC avvia sessioni di dialogo con i fornitori di social media per proteggere i dati personali

01 Settembre 2024_ La Commissione malese per le comunicazioni e il multimediale (MCMC) organizzerà questo mese una sessione di dialogo con i fornitori di piattaforme social per discutere le procedure operative standard riguardanti i contenuti personali degli utenti. Il vice ministro delle comunicazioni, Teo Nie Ching, ha sottolineato l'importanza di collaborare con queste piattaforme per prevenire l'abuso dei dati personali. Durante l'incontro, si intende sviluppare SOP più rigorose per consentire a MCMC e alla Polizia reale della Malesia di condurre indagini efficaci. Teo ha anche evidenziato la crescente minaccia dei deepfake, utilizzati dai truffatori per diffondere contenuti inappropriati, specialmente riguardanti i minori. La notizia è stata riportata da thesun.my. Inoltre, Teo ha invitato i malaysiani a sostenere il cinema locale, evidenziando il successo delle pellicole nazionali al botteghino.