Malesia: Meta spiega la rimozione del post di Anwar Ibrahim

02 Agosto 2024_ Il rappresentante di Meta visiterà Kuala Lumpur la prossima settimana per chiarire le ragioni della rimozione del post del Primo Ministro Anwar Ibrahim riguardante l'omicidio di Ismail Haniyeh. Il Ministro della Comunicazione, Fahmi Fadzil, ha dichiarato che la decisione di rimuovere il post non è stata presa dal team di Meta per l'Asia, ma dalla direzione superiore dell'azienda. Fahmi ha espresso la delusione del governo malese per questa azione e ha sottolineato che il governo richiederà ulteriori spiegazioni prima di decidere le prossime mosse. La situazione ha suscitato preoccupazione, poiché tali eventi non dovrebbero verificarsi, come riportato da Berita Harian. Ismail Haniyeh è un leader politico palestinese, noto per il suo ruolo nella resistenza contro l'occupazione israeliana.