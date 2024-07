Malesia: Ministro del Lavoro ritira causa contro giornale per difendere la libertà di stampa

17 Luglio 2024_ Il Ministro delle Risorse Umane della Malesia, V. Sivakumar, ha ordinato il ritiro della causa legale contro il giornale 'The Edge' e uno dei suoi giornalisti. La causa era stata avviata dall'Agenzia per lo Sviluppo delle Risorse Umane (HRD Corp) per presunta diffamazione. Sivakumar ha dichiarato di non essere d'accordo con l'azione legale, sottolineando l'importanza di mantenere la libertà di stampa nel paese. La decisione di ritirare la causa è stata presa prima di una conferenza stampa del Comitato dei Conti Pubblici del Parlamento, presieduto da Mas Ermieyati Samsudin. Lo riporta il Sin Chew Daily. La controversia era nata da due articoli di 'The Edge' che criticavano l'operato dell'HRD Corp e dei suoi funzionari.