Malesia: Mohamad Nizar Najib respinge accuse di tradimento politico

23 Luglio 2024_ Mohamad Nizar Mohamad Najib, figlio dell'ex Primo Ministro Najib Razak, ha negato le accuse di aver incontrato leader dell'opposizione per rovesciare il governo di Pahang. Nizar, che è anche presidente della Commissione per gli Investimenti e l'Innovazione di Pahang, ha definito tali affermazioni come 'favole' e ha ribadito la sua lealtà al governo attuale guidato dal Ministro Presidente Wan Rosdy Wan Ismail. Ha sottolineato che non tradirebbe mai il partito per cui la sua famiglia ha lottato e ha chiesto la cessazione di queste calunnie politiche. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Najib Razak, attualmente in carcere per corruzione, ha sempre incoraggiato la lealtà verso il partito, un messaggio che Nizar ha ribadito nel suo intervento.