07 Agosto 2024_ Mona Lisa KL ha aperto le sue porte a Chinatown, Kuala Lumpur, alla fine di giugno 2024, portando un tocco di cucina italiana in una zona già famosa per la sua vivace scena gastronomica. Il ristorante è caratterizzato da un'atmosfera moderna e accogliente, con una riproduzione della celebre opera di Leonardo da Vinci che osserva i clienti dall'interno. Il fondatore Mark M Nejad ha voluto offrire un'alternativa alle numerose opzioni cinesi presenti, creando un ambiente elegante per gustare piatti italiani e cocktail artigianali. La notizia di questo nuovo locale ha suscitato interesse anche in Italia, evidenziando l'influenza della cultura gastronomica italiana all'estero, come riportato da www.theyumlist.net. Mona Lisa KL si distingue per la sua offerta culinaria e per l'attenzione ai dettagli, rendendolo un luogo ideale per gli amanti della buona cucina e dei cocktail raffinati.