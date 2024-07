Malesia: Morto in un incidente stradale il regista Mansor Puteh

7 Luglio 2024_ Il regista e critico cinematografico malese Mansor Puteh è deceduto questa mattina in un incidente stradale ad Alam Damai, Cheras. La notizia è stata confermata dal nipote Shahreza Mustafa, 49 anni, che ha dichiarato che l'incidente è avvenuto mentre Mansor, 70 anni, stava guidando l'auto di un amico. Mansor era solo in macchina e sarebbe morto sul colpo. La notizia è stata riportata da Bernama, l'agenzia di stampa nazionale malese. Mansor Puteh era noto per il suo contributo al cinema locale e la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per l'industria cinematografica malese.