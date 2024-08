Malesia: MTUC chiede un aumento del salario minimo per i lavoratori del settore privato

11 Agosto 2024_ Il Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) ha sollecitato il governo a non ritardare l'annuncio del nuovo tasso di salario minimo per i lavoratori del settore privato. Il vice presidente del MTUC, Matkar Siwang, ha espresso preoccupazione per l'attesa prolungata, sottolineando che l'attuale salario minimo di RM1,500 è inadeguato a causa dell'aumento del costo della vita. Siwang ha anche evidenziato che i lavoratori sono costretti a svolgere ore straordinarie o lavori secondari per integrare il loro reddito, che risulta insufficiente. La fonte di questa notizia è Berita Harian. Il governo malese ha rivisto il salario minimo l'ultima volta nel maggio 2022, quando è stato aumentato da RM1,200 a RM1,500 per le aziende con cinque o più dipendenti.