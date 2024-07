Malesia: Muhyiddin critica la sconfitta del partito al governo nelle elezioni suppletive

13 Luglio 2024_ Il presidente del partito Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, ha espresso la sua convinzione che il partito al governo abbia subito una pesante sconfitta nelle recenti elezioni suppletive. Muhyiddin ha dichiarato che il governo teme di perdere ulteriori seggi parlamentari e statali, motivo per cui non ha dichiarato vacanti sei seggi parlamentari e uno statale. Ha inoltre criticato il governo per aver utilizzato risorse e istituzioni governative durante la campagna elettorale, senza successo. Secondo Muhyiddin, la crescente sfiducia del popolo nei confronti del governo è dovuta alla mancanza di principi e alla disonestà. Lo riporta 光华日报. Muhyiddin ha sottolineato che il partito Bersatu continuerà a mantenere i suoi principi e a non collaborare con partiti che non condividono i loro valori.