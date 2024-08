Malesia: Muhyiddin Yassin accusato di sedizione in tribunale

26 Agosto 2024_ L'ex Primo Ministro della Malesia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sarà accusato di sedizione domani in tribunale, in relazione a...

26 Agosto 2024_ L'ex Primo Ministro della Malesia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sarà accusato di sedizione domani in tribunale, in relazione a dichiarazioni fatte durante le recenti elezioni statali. La denuncia si riferisce a commenti ritenuti provocatori durante le elezioni per il Consiglio dell'Assemblea Statale di Nenggiri. Questo sviluppo segna un ulteriore capitolo nella controversa carriera politica di Muhyiddin, attuale presidente del partito Perikatan Nasional (PN). La notizia è stata riportata da astroawani.com. Muhyiddin, che ha ricoperto la carica di Primo Ministro dal marzo 2020 all'agosto 2021, è una figura centrale nella politica malese, spesso al centro di polemiche e dibattiti.