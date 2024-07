Malesia: Multa a KK Mart per offesa ai sentimenti religiosi

15 Luglio 2024_ Il Tribunale di Shah Alam ha multato la società Kumpulan KK Supermart & Superstore Sdn Bhd (KK Mart) per aver offeso i sentimenti dei...

15 Luglio 2024_ Il Tribunale di Shah Alam ha multato la società Kumpulan KK Supermart & Superstore Sdn Bhd (KK Mart) per aver offeso i sentimenti dei musulmani vendendo calze con la scritta 'Allah' lo scorso marzo. Anche la società fornitrice delle calze, Xin Jian Chang Sdn Bhd, è stata multata per lo stesso motivo. Entrambe le società hanno ricevuto una multa di RM60,000 dopo aver ammesso la colpa. Il giudice Muhamad Anas Mahadzir ha emesso la sentenza dopo che il vice procuratore generale, Datuk Masri Mohd Daud, ha riferito di nuovi sviluppi nel caso. Lo riporta Harian Metro. La sentenza sottolinea l'importanza del rispetto delle sensibilità religiose in Malesia.