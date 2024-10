Malesia: Najib Razak ribadisce la sua estraneità nel caso Altantuya Shaariibuu

11 Ottobre 2024_ L'ex Primo Ministro malese, Datuk Seri Najib Razak, ha nuovamente dichiarato di non essere coinvolto nell'omicidio della modella mongola Altantuya Shaariibuu. Durante un'udienza al Mahkamah Tinggi di Shah Alam, Najib ha affermato di non aver mai conosciuto né incontrato Altantuya, né di aver dato ordini per il suo omicidio. La sua dichiarazione arriva dopo che la Corte Federale ha ridotto la pena del suo ex guardia del corpo, Azilah Hadri, da pena di morte a 40 anni di carcere per il delitto. Najib ha presentato una causa per diffamazione contro l'ex Procuratore Generale, Tan Sri Tommy Thomas, per affermazioni contenute nel suo libro che lo collegano all'omicidio, come riportato da Berita Harian. Il processo proseguirà il 30 giugno 2025, mentre Najib continua a difendere la sua reputazione in un contesto di accuse legate al caso 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un noto scandalo finanziario in Malesia.