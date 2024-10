Malesia: Najib Razak si scusa per lo scandalo 1MDB e rivendica la sua innocenza

24 Ottobre 2024_ L'ex Primo Ministro malese Datuk Seri Najib Razak ha chiesto scusa per gli eventi legati allo scandalo finanziario 1Malaysia Development Bhd (1MDB), ma ha ribadito la sua innocenza, sostenendo di essere stato ingannato dal businessman fuggitivo Jho Low. Najib ha dichiarato di essere in profondo dolore per quanto accaduto durante il suo mandato come ministro delle finanze e primo ministro, affermando che non dovrebbe essere perseguitato legalmente dopo aver già subito punizioni politiche. Ha anche sottolineato che recenti sviluppi giudiziari dimostrano che non era il burattinaio dello scandalo e che i fondi ricevuti erano creduti provenienti dall'Arabia Saudita. La notizia è riportata dal New Straits Times. Najib, attualmente in carcere per appropriazione indebita, ha espresso la speranza che il processo giudiziario possa dimostrare la sua innocenza.