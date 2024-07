Malesia: Nessun risarcimento per le famiglie delle vittime del disastro aereo del 1976

11 Luglio 2024_ La Malesia ha escluso discussioni con il governo australiano riguardo al risarcimento per le famiglie colpite dal disastro aereo del 1976, che ha tragicamente causato la morte dell'allora capo ministro del Sabah, Fuad Stephens, e di altre 10 persone. Il Ministro dei Trasporti, Anthony Loke, ha chiarito che il rapporto ufficiale sull'incidente, noto come la tragedia del Double Six, ha concluso che la causa è stata un errore umano e non un malfunzionamento tecnico o sabotaggio deliberato. Pertanto, il ministero non intende avviare colloqui con l'Australia per il risarcimento delle famiglie delle vittime. Lo scorso aprile, il Ministero dei Trasporti ha divulgato i risultati declassificati dell'incidente in conformità con un ordine dell'Alta Corte. Il rapporto, compilato dalle autorità dell'aviazione civile della Malesia, dalla Royal Malaysian Air Force e dal dipartimento dei trasporti australiano, ha concluso che non vi erano indicazioni di sabotaggio, incendio o esplosione. The Borneo Post riporta che il probabile motivo dell'incidente era una posizione del centro di gravità posteriore, che ha causato il superamento del range di controllo durante l'atterraggio. L'incidente è avvenuto a Sembulan, Kota Kinabalu, 53 giorni dopo che Fuad Stephens aveva assunto l'incarico.