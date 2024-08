Malesia: Nomina di Shamsul Azri Abu Bakar a nuovo Segretario Capo del Governo

07 Agosto 2024_ Datuk Seri Shamsul Azri Abu Bakar è stato nominato nuovo Segretario Capo del Governo della Malesia, con effetto dal 12 agosto. Sostituisce Tan Sri Mohd Zuki Ali, il cui contratto biennale scade l'11 agosto. La nomina è stata approvata dal Re della Malesia, Sua Maestà Sultan Ibrahim. Shamsul Azri, 55 anni, ha un'esperienza trentennale nel servizio pubblico e ha ricoperto ruoli significativi, incluso quello di Direttore Generale dell'Unità di Partenariato Pubblico Privato (UKAS). La notizia è stata riportata da The Borneo Post. Shamsul Azri ha conseguito una laurea in Business Administration e ha lavorato in diverse istituzioni internazionali, contribuendo a riforme per migliorare il sistema di servizi pubblici in Malesia.