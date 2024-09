Malesia: Nuova legge sulla sicurezza online in arrivo per proteggere i cittadini

05 Settembre 2024_ La Malesia si prepara a introdurre una nuova legge sulla sicurezza online, prevista per essere presentata al Dewan Rakyat a ottobre. Il Vice Primo Ministro Datuk Seri Dr Ahmad Zahid ha sottolineato l'importanza di proteggere i cittadini, in particolare i bambini, dai crimini informatici e dal bullismo online. La legge affronterà anche le minacce future, come le truffe online, in un contesto in cui l'uso di Internet è in costante aumento. Il disegno di legge sarà redatto dall'ufficio del Procuratore Generale e presentato al governo per l'approvazione. La notizia è riportata da thesun.my. Questa iniziativa fa parte di un impegno più ampio per garantire un ambiente digitale sicuro e sostenere il benessere della società malese.