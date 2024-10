Malesia: Nuove iniziative per lo sviluppo della salute in Sabah

12 Ottobre 2024_ Il Comitato Congiunto per lo Sviluppo della Salute del Sabah ha deciso di istituire cinque nuovi comitati per coordinare lo sviluppo della salute nella regione. Questi comitati si concentreranno su autonomia, sviluppo delle strutture sanitarie, qualità dei servizi, personale e finanza sanitaria. La riunione, presieduta dal Ministro della Salute Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad e dal Vice Primo Ministro Datuk Seri Dr Joachim Gunsalam, ha affrontato questioni sanitarie in linea con l'Accordo della Malesia del 1963. Il Ministero della Salute ha sottolineato l'importanza di un approccio sostenibile per garantire l'accesso equo ai servizi sanitari per tutti i cittadini. La notizia è riportata da The Borneo Post. I comitati lavoreranno in collaborazione con il governo del Sabah per affrontare le esigenze attuali della popolazione.