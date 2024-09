Malesia: Nuove leggi per la trasmissione wireless dell'energia in arrivo

14 Settembre 2024_ Il Premier della Malesia, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ha annunciato la necessità di introdurre nuove leggi per regolare la trasmissione wireless dell'energia, in risposta ai progressi tecnologici. Ha sottolineato che la ricerca in corso da parte di Siemens e della Swinburne University in Australia potrebbe portare a tecnologie in grado di trasferire energia senza cavi, simili al WiFi. Abang Johari ha affermato che, se la tecnologia sarà sicura per l'uso domestico, sarà necessario modificare le leggi energetiche esistenti per evitare che la trasmissione di energia senza cavi diventi illegale. La questione della giurisdizione, se a livello federale o statale, determinerà come verranno implementate queste nuove normative, come riportato da The Borneo Post. La conferenza in cui sono state fatte queste dichiarazioni si è tenuta presso il complesso dell'Assemblea Legislativa dello Stato di Sarawak, in Malesia.