Malesia: Nuove leggi sulla sicurezza informatica per combattere il cyberbullismo

30 Luglio 2024_ Il governo malese ha introdotto nuove normative e leggi sulla sicurezza informatica per affrontare il cyberbullismo e le frodi online, sottolineando che tali misure non intendono limitare la libertà di espressione. Il Primo Ministro, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha dichiarato che la Malesia è attualmente in ritardo rispetto ad altri paesi nella lotta contro i crimini informatici e nel rafforzare la sicurezza cibernetica. Ha evidenziato che la libertà di espressione e la sicurezza informatica devono coesistere, poiché l'abuso dei social media può portare a gravi conseguenze, inclusi suicidi e sfruttamento di minori. La notizia è riportata da Berita Harian. Le nuove leggi mirano a proteggere i cittadini malaysiani da comportamenti dannosi online e a garantire un ambiente digitale più sicuro.