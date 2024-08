Malesia: Nuove licenze per la vendita di gas in Sarawak

07 Agosto 2024_ Il Ministro delle Utilità e delle Telecomunicazioni, Dato Sri Julaihi Narawi, ha annunciato che 13 dei 15 operatori di gas in Sarawak hanno ricevuto le licenze per la vendita di gas, con scadenza per la firma del contratto di acquisto di gas entro il 1° ottobre 2024. I rimanenti due operatori sono ancora in fase di approvazione, ma si prevede che riceveranno le licenze a breve. La mancata conformità alle scadenze stabilite sarà considerata una violazione della legge sul gas del 2016. PETROS, la società petrolifera statale, è stata designata come distributore unico di gas in Sarawak, garantendo un approvvigionamento affidabile per gli utenti locali, come riportato da Utusan Borneo. La collaborazione tra PETROS e Petronas è fondamentale per il corretto approvvigionamento e distribuzione del gas naturale nella regione.